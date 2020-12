Duell mit dem Titelverteidiger in Runde drei : „Gaga“ Clemens schlägt Kurz und steht bei der WM in Runde drei

London Der Saarländer Gabriel Clemens hat am späten Montagabend das deutsche Duell in der zweiten Runde der Darts-WM für sich entscheiden können.

In der dritten Runde bekommt es Gaga am 27. Dezember mit dem Weltmeister Peter Wright zu tun. Der Saarländer wird mit seiner Freundin Lisa die Feiertage in London verbringen, da Flüge nach Deutschland wegen Corona aktuell nicht möglich sind. „Wir werden versuchen uns hier ein paar schöne Tage zu machen. Meine Konzentration gilt aber dem Spiel gegen Peter Wright. Ich bin bereit für den Weltmeister“, so Gabriel Clemens am Montagabend.