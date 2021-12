Nach Aus von Florian Hempel : Gabriel Clemens chancenlos – Deutsches Darts-WM-Wintermärchen ausgeträumt

London Das deutsche Darts-WM-Wintermärchen im Londoner Alexandra Palace ist ausgeträumt. Nachdem Florian Hempel am Nachmittag gegen den Australier Raymond Smith mit 1:4 ausschied, musste auch der Saarländer Gabriel Clemens am Montagabend die Segel streichen. „Da war heute nichts zu machen“, erklärt er der SZ.

Der 38-jährige Saarwellinger unterlag dem 47-jährigen Waliser Jonny Clayton mit 0:4 und schied ebenfalls aus. Clayton startete extrem stark und holte sich die ersten beiden Sätze fast ohne Gegenwehr von Gaga, der weder die hohen Punktzahlen warf, noch die Doppelfelder gut traf. So musste sich der Saarländer schon in der Anfangsphase geschlagen geben.

Clayton ging als Nummer acht der Weltrangliste als deutlicher Favorit in die Partie. Clemens konnte sich durch seinen 3:0-Sieg in der zweiten Runde gegen den Waliser Lewis Williams von Platz 26 auf Platz 19 in der Weltrangliste nach vorne spielen. Doch zu mehr sollte es nicht reichen. Clayton warf reihenweise 140er-Aufnahmen und Gaga konnte nicht folgen. Auch der dritte Satz holte sich der Waliser. Im vergangenen Jahr konnte sich Clemens in der dritten Runde noch sensationell gegen die Nummer zwei der Welt und den damaligen WM-Titelverteidiger, Peter Wright aus Schottland durchsetzten und zog ins Achtelfinale ein. In diesem Jahr waren die ganz großen Darts-Spieler noch eine Nummer zu groß für den Saarländer und die Nummer eins in Darts-Deutschland.