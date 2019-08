olsw : Bärenstarke Dieffler rocken die Liga

Der Wiesbacher Kristoffer Krauß (links) versucht hier, vor Merouane Taghzoute vom FV Diefflen an den Ball zu kommen. Foto: FNS / Fabian Kleer/FNS / Fabian Kleer ;GMLR

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gelingt dem FVD mit dem 4:1-Derbyerfolg in Wiesbach bereits der vierte Sieg in Serie.

FC Hertha Wiesbach – FV Diefflen 1:4 (1:1). In der ersten halben Stunde hatten die Gastgeber das Team aus dem Dillinger Stadtteil gut im Griff und führten durch ein Tor von Nico Wiltz verdient mit 1:0. Diefflen kam im Anschluss an eine Ecke durch Michael Fritsch zum 1:1. „Absolut vermeidbar, zumal ich noch vor der Kopfballstärke von Fritsch gewarnt habe“, kritisierte Wiesbachs Coach Michael Petry seine Defensivabteilung. Mit 1:1 ging es auch in die Pause. Nach Wiederbeginn hatte die Hertha durch Wiltz zwei gute Chancen, doch Diefflens Torwart Enver Marina parierte toll. Bis zur 80. Minute ging es mit verteiltem Spiel weiter. Dann fingen die Dieffler einen Wiesbacher Angriff ab und konterten über Arthur Mielczarek. Der wurde von der Wiesbacher Abwehr nicht richtig angegriffen, zog dann einfach ab und die Kugel zappelte im Netz – 1:2. Die Hertha war geschockt, nichts lief mehr zusammen, so dass die Dieffler in der Schlussphase leichtes Spiel hatten, den Sack zuzumachen. Fatih Günes traf nach 83 Minuten zum 3:1 für die Gäste und machte danach Platz für Vedat Gezginci. Die Neuverpflichtung vom FC Kandil, der in der letzten Saison noch in der Landesliga Süd aktiv war, machte dann mit seinem Tor in der 89. Minute alles klar. Somit geht die Wiesbacher Berg- und Talfahrt weiter, während der FV Diefflen momentan die Liga aufmischt. „Wir stehen in der Abwehr nicht sicher genug und verwerten vorne selbst klarste Chancen nicht. Einige Spieler sind nach langen Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent“, bilanzierte Petry nach dem Saarderby.

FC Hertha Wiesbach: Luck - Bach, Krauß, Hinkelmann, Lück, Runco, Wiltz (71. Jung), Staroscik, Paulus (77. Schmidt), Pelagi (46. Feka), M‘Passi. Trainer: Michael Petry.

FV Diefflen: Marina - Diefenbach, Ali (46. Hessedenz), Lartigue, Günes (87. Andres), Folz (63. Gezginci), Guss, Fritsch, Mielczarek, Taghzoute, Poß. Trainer: Thomas Hofer.

Tore: 1:0 Nico Wiltz (10.), 1:1 Michael Fritsch (33.), 1:2 Arthur Mielczarek (79.), 1:3 Fatih Günes (83.), 1:4 Vedat Gezginci (89.). Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Tobias Hauer (Bübingen).

TSG Pfeddersheim – SV Röchling Völklingen. 6:3 (4:1). Beide Teams hatten zuletzt nicht überzeugt. Die TSG, in der vergangenen Saison noch mit oben dabei, zierte vor dem Anpfiff gar das Tabellenende. Völklingen hatte in seinen beiden letzten Heimspielen nichts reißen können, verlor zweimal knapp. Auch am Rhein kam der SVR unter die Räder. Drei grobe Fehler in der Vorwärtsbewegung führten dazu, dass die Gastgeber nach 16 Minuten mit 3:0 führten. Zwar konnte Nico Zimmermann dann schnell verkürzen (19.), doch ebenso schnell erzielte Fabio Schmidt den vierten Treffer für Pfeddersheim. Mit dem 4:1 für die TSG ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam der SV Röchling durch einen Doppelschlag von Lars Birster und Fabian Scheffer (72./74.) nochmal heran und war drauf und an, das Spiel zu drehen. Doch in der 81. Minute pfiff Schiedsrichter Torsten Moog einen Foulelfmeter für die TSG, der aus Sicht der Gäste sehr zweifelhaft war. Christopher Ludwig war das egal, er verwandelte den Strafstoß zum 5:3. Damit war die Sache durch. In der Nachspielzeit war es Maurice Müller, der für die Pfeddersheimer das halbe Dutzend voll machte.

Röchling Völklingen: Buhl - Birster, Meßner, Heine, Schley, Zimmermann, Kempf (35. Wollbold), Steiner, Scheffer, Saks, Mehmeti (43. Baizidi). Trainer: Andreas Wellner.

Tore: 1:0 Tobias Bräuner (7.), 2:0 Björn Weisenborn (11.), 3:0 Christopher Ludwig (16.), 3:1 Nico Zimmermann (21.), 4:1 Fabio Schmidt (31.), 4:2 Lars Birster (72.), 4:3 Fabian Scheffer (74.), 5:3 Christopher Ludwig (81., Foulelfmeter), 6:3 Maurice Müller (90.). Zuschauer: 174. Schiedsrichter: Torsten Moog.

SV Elversberg II - FV Dudenhofen 6:1 (1:0). Mit einem Kantersieg im Aufsteiger-Duell kletterte Elversberg II auf Platz zwei. „Keine Frage – unser Sieg war verdient. Vom Ergebnis her ist er aber zu hoch ausgefallen“, urteilte SVE-Trainer Marco Emich. Denn Dudenhofen war vor 120 Zuschauern zunächst gut im Spiel und vergab nach einer halben Stunde die Riesenchance zum 0:1. Paul Stock scheiterte per Strafstoß an SVE-Torwart Joshua Blanenburg. Jonas Holzweißig hatte Gästekapitän Kevin Hoffmann zuvor am Trikot gezupft. Nur sieben Minuten danach brachte Marvin Wollbold die SVE II mit seinem vierten Saisontreffer nach Zuspiel von Johannes Marchetti in Führung. Kurz vor der Pause lag der Ball erneut im Netz der Gäste, aber dem Treffer von Kai Merk wurde wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. Merk durfte danach aber noch über drei Treffer jubeln: Den ersten erzielte er in der 56. Minute per Abstauber. Nach einer Ballannahme mit der Brust besorgte Merk das 5:1 und danach auch noch den Treffer zum 6:1-Endstand. Zuvor war Gibriel Darkaoui ein Doppelpack zum 3:0 und 4:0 gelungen. Zunächst staubte Darkaoui nach einem abgewehrten Kopfball von Merk ab (64.). Zwei Minuten später traf er nach Zuspiel von Steinmetz.

SV Elversberg II: Blankenburg - Holzweissig, Majchrzak, Steinmetz, Frank (83. Geißler), Darkaoui, Francus (61. Floegel), Marchetti, Merk, Wollbold (79. Ohnholz), Baier. Trainer: Marco Emich.