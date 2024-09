2. Fußball-Bundesliga Zweitligist Darmstadt und Trainer Lieberknecht trennen sich

Lieberknecht hatte die Hessen im Sommer 2021 übernommen. In der Saison 2022/2023 schaffte er mit den Lilien sensationell den Aufstieg in die Bundesliga. Doch nach nur einer Saison war für den SVD wieder Schluss im Oberhaus. Die Darmstädter stiegen als Tabellenletzter ab. Der Negativtrend setzte sich nun auch in der neuen Saison eine Liga tiefer fort.