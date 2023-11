2. Liga Zweitliga-Hochburg Hamburg: St. Pauli und HSV setzen sich ab

In der aktuellen Verfassung der Mannschaft ist es selbst für den Fantasie-begabtesten Fußball-Fan schwer vorstellbar, dass der FC St. Pauli in dieser Saison einen Einbruch erleben könnte. So wie in der Saison 2021/22, als die Hamburger nach der Hinrunde an der Tabellenspitze lagen und in der Rückserie abrutschten. „Wir fordern uns gegenseitig, daher läuft es aktuell auch sehr gut“, erklärte St. Paulis Mittelfeld-Marathonmann Marcel Hartel. Das soll auch über das Stadtduell am 1. Dezember hinaus so bleiben.