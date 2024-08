2. Fußball-Bundesliga Zwei späte Joker-Tore: Düsseldorf erkämpft Sieg in Ulm

Eine Woche nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden (0:2) hat sich Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann dank großer Moral mit 2:1 (0:1) beim SSV Ulm. Für den Aufsteiger war es die vierte Niederlage im vierten Pflichtspiel der Saison. Felix Higl hatte die Gastgeber in der 41. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, die Joker Dzenan Pejcinovic (81.) und Danny Schmidt (82.) drehten die Partie spät aber noch.