2. Fußball-Bundesliga Zwei Hand-Blackouts: Magdeburg und Fürth spielen 2:2

In einem kuriosen Spiel mit gleich zwei Hand-Blackouts verpasst der 1. FC Magdeburg gegen die SpVgg Greuther Fürth den ersten Heimsieg und damit auch den Sprung an die Tabellenspitze. Das Team von Christian Titz kam in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fürth nur zu einem 2:2 (2:1), bleibt aber nach dem vierten Remis daheim weiter ungeschlagen in dieser Saison.