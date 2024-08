Fürther Zweitliga-Trainer Zorniger an Spieler-Umfeld: Redet über Autos, Frauen, Kochen

Und just jener Druck komme oft auch vom Umfeld der Spieler. Zorniger erinnerte an einen Vorfall zuletzt in der Schweiz: Dort war ein 19-jähriger Stürmer des FC Zürich, Labinot Bajrami, kurz nach seiner Einwechslung wieder vom Feld genommen worden, weil er die Anweisungen des Trainers nicht befolgte. Der Vater des Fußballers warf daraufhin mit einem Schirm nach dem Coach, den früher beim Hamburger SV und 1860 München tätigen Ricardo Moniz. „Es wird von einem extrem aufgeheizten Umfeld nicht gerader einfacher für die Jungs“, sagte Zorniger.