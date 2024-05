Fußball Wundersamer Durchmarsch: Münster feiert Zweitliga-Rückkehr

Nach 33 Jahren kehrt das Bundesliga-Gründungsmitglied in das Fußball-Unterhaus zurück. Mit dem 2:0 (2:0) am Samstag gegen die Spielvereinigung Unterhaching vor fast 13.000 Zuschauern im renovierungsbedürftigen Preußen-Stadion krönte das Team von Trainer Sascha Hildmann eine beeindruckende Aufholjagd von Platz 12 am Ende der Hinrunde bis auf Rang zwei. Von Mitte Februar bis Anfang April gab es sieben Siege in Serie.