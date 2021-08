2. Liga : Wontorra nicht zur Wahl des Werder-Aufsichtsrats zugelassen

Bremen Der langjährige Fernsehjournalist Jörg Wontorra ist beim Erstliga-Absteiger Werder Bremen nicht zur Wahl des neuen Aufsichtsrates zugelassen worden.

Der Name des 72-Jährigen fehlt auf der am Montag vom Club veröffentlichten Kandidatenliste, die der Wahlausschuss für die Mitgliederversammlung am 5. September vorgeschlagen hat. Wontorra gilt als Kritiker des scheidenden Aufsichtsratschefs Marco Bode und vor allen von Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.