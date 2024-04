2. Liga Wichtiger Schalke-Sieg im Abstiegskampf: 2:0 gegen Nürnberg

Schalke spielte von Beginn an energisch nach vorne. Schon in der ersten Minute hatte Yusuf Kabadayi die erste große Torchance für die Gastgeber. Thomas Ouwejan (16.) und Karaman (22.) besaßen weitere gute Gelegenheiten, scheiterten aber am starken Nürnberger Torwart Carl Klaus. Kurz vor der Pause war der 30-Jährige dann machtlos. Karaman schoss platziert in die linke Ecke.