Transfers : Werders Osako wohl vor Wechsel nach Japan

Bremen Der japanische Fußball-Nationalspieler Yuya Osako von Werder Bremen wird womöglich in seine Heimat zurückkehren.

Der 31 Jahre alte Offensivspieler habe sich bereits von seinen Mitspielern verabschiedet und stehe kurz vor einer Vertragsunterschrift bei dem ehemaligen Podolski-Club Vissel Kobe in Japan, berichtete die „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend. Noch am Mittag hatte Werder-Trainer Markus Anfang erklärt, dass Osako am Samstag wegen Adduktorenproblemen beim DFB-Pokalspiel in Osnabrück fehlen werde.