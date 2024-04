2. Liga Vor Derby: Ministerin bringt Fan-Ausschluss ins Spiel

Braunschweig und Hannover verbindet eine der stärksten Rivalitäten des deutschen Fußballs. Beim Hinspiel im November in Hannover richteten Eintracht-Fans im Stadion einen Schaden in sechsstelliger Höhe an. Behrens bat Vertreter beider Clubs damals zu einem Gespräch im Ministerium. Die 55-Jährige fordert Fußballclubs grundsätzlich dazu auf, härter gegen Gewalt und Grenzüberschreitungen in Stadien vorzugehen.