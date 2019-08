Abwehrspieler vom FC Liverpool : VfB Stuttgart hat Ersatz für verletzten Kaminski gefunden

Fällt mit einer schweren Knieverletzung für den VfB Stuttgart aus: Marcin Kaminski (l) in Aktion. Foto: Daniel Maurer.

Stuttgart Der VfB Stuttgart hat einen Innenverteidiger vom FC Liverpool für ein Jahr ausgeliehen. Der 22 Jahre alte Nathaniel Phillips war bislang für die U23 des Champions-League-Siegers aktiv.

„Mit Nathaniel Phillips verpflichten wir einen jungen englischen Innenverteidiger, der schon in der vergangenen Saison vor dem Sprung in die Profimannschaft des FC Liverpool stand“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat laut Mitteilung vom Mittwoch. „Aufgrund der großen Konkurrenzsituation und wegen einer Verletzung blieb ihm dieser Schritt aber bislang verwehrt, so dass sich nun für uns die Gelegenheit ergeben hat, Nathaniel für eine Saison auszuleihen.“