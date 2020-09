Karlsruher SC : „Versuch, Wechsel zu erzwingen“: Hofmann auf der Bank

Hannover Der wechselwillige Torjäger Philipp Hofmann sitzt im Auswärtsspiel des Karlsruher SC bei Hannover 96 auf eigenen Wunsch überraschend auf der Bank.

Der 1. FC Union Berlin möchte den besten Karlsruher Stürmer der vergangenen Saison verpflichten. Bislang ist der Fußball-Bundesligist sich mit dem KSC aber nicht über eine Ablösesumme einig geworden. „Momentan passt es nur für Union und Philipp, aber nicht für den KSC. Dementsprechend bleibt Philipp - Stand heute - beim KSC“, sagte Kreuzer. Die Badener wollen eine Millionenablösesumme für den 27-Jährigen. „Was kolportiert wurde in den Medien, fünf Millionen Euro, das ist weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Aber wir sind auch noch weit weg von dem, was Union Berlin sich vorstellt.“

Anstelle von Hofmann beginnt in Hannover Babacar Guèye als einzige Sturmspitze des KSC. Am nächsten Sonntag gegen den VfL Bochum könnte Hofmann wieder in der Startelf stehen. „Wenn Philipp am Montag oder Dienstag wieder in die Trainingswoche startet und gut trainiert, sich dann auch mental wieder bereit fühlt gegen Bochum zu spielen, dann wird er spielen“, sagte Kreuzer.