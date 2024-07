2. Bundesliga Verletzungspause für Max Finkgräfe

Der 1. FC Köln muss in der Vorbereitung auf den Start der 2. Bundesliga vorerst auf Max Finkgräfe verzichten. Dies teilte der Verein am Samstag mit. Der Verteidiger hatte sich bei einem Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden am Freitag verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Das Spiel konnten die Kölner mit 3:0 (1:0) für sich entscheiden.