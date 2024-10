2. Fußball-Bundesliga Überraschung im Derby: Braunschweig schlägt Hannover

Eintracht Braunschweig hat überraschend das Niedersachsen-Derby der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. In dem von Fan-Protesten überlagerten Duell der beiden Erzrivalen schlug der bisherige Tabellenvorletzte den Aufstiegskandidaten Hannover 96 verdient mit 2:0 (1:0). Die Tore vor 19.919 Zuschauern schossen Fabio Kaufmann in der 20. Minute und Rayan Philippe per Handelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3).