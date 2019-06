Testspiele : Tuchels PSG gastiert in Dresden und Nürnberg

Nürnberg Thomas Tuchels Starensemble Paris Saint-Germain gastiert in der Saisonvorbereitung bei den Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden und 1. FC Nürnberg.

Die Millionen-Truppe um Weltmeister Kylian Mbappé und den deutschen Nationalspieler Julian Draxler tritt am 16. Juli (20.20 Uhr) im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion an. Bei den Franken kommt es dann am 20. Juli (18.30 Uhr) im Max-Morlock-Stadion zur Generalprobe für den Erstliga-Absteiger vor dem Start in die neue Saison. Die Spieltermine teilten beide Clubs am Freitag mit.