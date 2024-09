2. Fußball-Bundesliga Trainer weg, Sportdirektor weg: Schalke in der Dauerkrise

Priorität hat die Suche nach einem Geraerts-Nachfolger. Gespräche mit Kandidaten hat Tillmann bereits geführt. Zum gewünschten Profil des Coaches will sich der 40-Jährige öffentlich nicht äußern. „Intern wissen wir, welche Qualitäten wir benötigen und was für uns nicht infrage kommt. In unseren Gesprächen werden wir dieses Profil weiter entwickeln“, sagte Tillmann der Deutschen Presse-Agentur.