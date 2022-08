2. Liga : Trainer Leitl gewinnt mit Hannover gegen Ex-Club Fürth

Hannover 96-Coach Stefan Leitl hat mit Hannover das Duell gegen seinen Ex-Club SpVgg Greuther Fürth gewonnen.

Die Niedersachsen siegten am Sonntag daheim gegen die Franken mit 2:1 (0:0) und feierten ihren dritten Sieg in Serie. Damit setzte sich 96 erst einmal in der oberen Tabellenhälfte fest.