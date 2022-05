2. Liga : Trainer Dabrowski verlässt Hannover 96 im Sommer

Hannover Christoph Dabrowski wird Hannover 96 nach dieser Saison verlassen. Nachdem der Fußball-Zweitligist dem 43 Jahre alten Trainer mitgeteilt hatte, dass er in der 2. Liga nicht mehr mit ihm plant, wird Dabrowski auch nicht in den Nachwuchsbereich der Niedersachsen zurückkehren.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel beim Hamburger SV am Samstag zeigte sich Dabrowski wenig später enttäuscht vom Umgang des Vereins mit ihm in den vergangenen Tagen. „Es steht außer Frage, dass ich mir letzte Woche die Frage gestellt habe, ob wir uns vor so einem wichtigen Spiel über eine Trainerdiskussion unterhalten müssen. Da habe ich eine andere Vorstellung von Kommunikation“, sagte Dabrowski.