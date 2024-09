2. Fußball-Bundesliga Trainer-Altmeister Funkel: Fortuna „Überraschung der Saison“

Die Fortuna hatte den Aufstieg in die Bundesliga im Frühjahr verpasst, weil sie in der Relegation trotz eines 3:0-Sieges im Hinspiel auswärts in Bochum im Rückspiel schwer patzten und doch noch im Elfmeterschießen verloren. „Da wusste keiner, wie das passieren konnte. Dass Daniel die Mannschaft so schnell wieder in den Griff bekommt, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist für mich die positivste Überraschung der noch jungen Saison“, sagte Funkel.