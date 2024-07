Tragischer Unfall Kaiserslautern trauert um Zeugwart – „Unsere Herzen sind gebrochen“

Nach Informationen der Bildzeitung ist Miethe bei einem Radunfall ums Leben gekommen und noch an der Unfallstelle verstorben. Zum tragischen Unglück soll es auf dem Radweg bei Burgeis gekommen sein. „Peter Miethe, langjähriger Zeugwart und gute Seele des Vereins, ist am gestrigen Mittwochabend im Trainingslager in Mals bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen“, teilt der FCK auf Facebook mit. „Ruhe in Frieden, lieber Piet - wir werden Dich sehr vermissen.“