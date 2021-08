2. Liga : Torwart Zieler versöhnt sich mit Hannover-Boss Kind

Berlin Ex-Weltmeister Ron-Robert Zieler hat sich nach seiner Rückkehr vom 1. FC Köln zum Fußball-Zweitligisten Hannover 96 mit Geschäftsführer Martin Kind ausgesöhnt.

Mit sechs Gegentoren in den ersten drei Saisonspielen ist Zielers Comeback in Hannover nicht gut verlaufen. „Das ist auch zu viel, das ist uns allen bewusst. Als Torwart ärgert einen sowieso jedes Gegentor.“ Die Kritik des Trainers nach nur einem gewonnenen Punkt sei berechtigt. „So platt es klingt: Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bekommen und in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen.“