Fortuna Düsseldorf Torjäger Tzolis umworben - erst Aufstieg, dann Weggang?

Zweitliga-Torschützenkönig Christos Tzolis hat großen Anteil an der bislang erfolgreichen Saison von Fortuna Düsseldorf. Mit 22 Saisontreffern hat sich der 22 Jahre alte Grieche nicht nur in die Herzen der Fans, sondern auch in die Notizbücher der Konkurrenten gespielt. Tzolis könnte am Montagabend (20.30 Uhr/Sat.1. und Sky) im Relegationsrückspiel gegen den VfL Bochum zum letzten Mal das Fortuna-Trikot tragen.