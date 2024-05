2. Liga Thioune vor Relegation: „Ungerecht oder super“

Die vier möglichen Gegner Mainz, Bochum, Berlin und Köln werde man am Wochenende nicht vor Ort beobachten, sagte Thioune. Analyst Benjamin Fischer habe aber alle vier Gegner in den letzten Wochen schon live gesehen. „Wir machen uns schon seit Längerem ein Bild, was auf uns zukommen könnte“, sagte der Coach: „Das gehört zu unserer Verantwortung, auch wenn man nicht so viel darüber redet.“