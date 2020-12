2. Liga : Terodde schießt Hamburger SV zum Sieg in Darmstadt

Darmstadt Dank Torjäger Simon Terodde hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV seine Negativserie von fünf sieglosen Spielen beendet.

Zunächst traf Terodde in der 70. Minute im Nachschuss, nachdem er mit einem Handelfmeter an 98-Keeper Marcel Schuhen gescheitert war. In der 87. Minute besorgte der Stürmer dann den Endstand. Tobias Kempe (78.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Hessen, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Patrick Herrmann (74.) in Unterzahl beendeten.