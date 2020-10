Transfermarkt : SV Sandhausen verpflichtet früheren Bundesligaprofi Esswein

Sandhausen Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den bundesligaerfahrenen, aber zuletzt vereinslosen Alexander Esswein verpflichtet.

Weil sein Vertrag in Berlin am 30. Juni ausgelaufen war, konnte ihn Sandhausen auch nach dem Ende der Transferperiode am vergangenen Montag verpflichten. „Er kann in der Offensive jede Position spielen und wird die Qualität in unserem Kader insgesamt enorm steigern“, sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca.