2. Liga Stotterstart für Baumgart: HSV mit Sieg gegen Elversberg

Zudem setzte Baumgart auf Königsdörffer in der Startaufstellung. Der Offensivspieler tauchte in der fünften Minuten vor dem Elversberg-Tor auf und scheiterte aus aussichtsreicher Position an Torwart Nicolas Kristof. Baumgart verfolgte den engagierten Beginn seines HSV aktiv an der Seitenlinie. Gewohnt breitbeinig stand er in und immer wieder außerhalb der Coaching-Zone, versorgte seine Elf lautstark mit Anweisungen.