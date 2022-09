2. Liga : St. Pauli verliert bei Jahn Regensburg

Regensburg Der SSV Jahn Regensburg hat den FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga endgültig in die Krise gestürzt. Die Oberpfälzer beendeten die eigene Pleitenserie durch ein 2:0 (2:0) gegen die Hanseaten, die seit nun fünf Punktspielen sieglos sind.

Heiß diskutiert wurde der frühe Strafstoß, der erst nach Eingreifen des Videoassistenten gegeben wurde. Pauli-Verteidiger Betim Fazliji hatte Christian Viet getroffen, der zu Fall kam. Albers verwandelte zur beruhigenden Führung. Sie brachte den Gastgebern Selbstvertrauen in einem umkämpften Spiel, in dem Albers noch vor der Pause nach einer Flanke des früheren Pauli-Spielers Viet nachlegte. Zuletzt hatte der Däne Albers am ersten Spieltag getroffen.