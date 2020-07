2. Liga : St. Pauli startet am 1. August unter Neu-Coach Schultz

Hamburg Der FC St. Pauli wird seine Vorbereitung auf die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga wie vorgesehen am 1. August beginnen. Das gab Sportchef Andreas Bornemann bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers Timo Schultz bekannt.

Der bisherige Nachwuchs-Coach Schultz, der die Nachfolge des am Saisonende freigestellten Niederländers Jos Luhukay antritt, will Personalentscheidungen im Kader und in seinem Trainerteam zeitnah treffen. „Wir gehen jetzt in die Detailgespräche“, betonte der 42-Jährige, den Bornemann als seinen Wunschtrainer bezeichnete. Auch ob es ein Trainingslager geben soll, wird noch entschieden.