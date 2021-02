2. Liga : St. Pauli siegt weiter - Neue Sorgen in Nürnberg

St. Pauli siegt weiter - Neue Sorgen in Nürnberg

Omar Marmoush (l) sorgte beim Pauli-Sieg in Nürnberg für die Vorentscheidung. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Der FC St. Pauli hat seine Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga auch beim 1. FC Nürnberg fortgesetzt.

Die rasant umschaltenden Hamburger bezwangen einen in der Defensive lange komplett verunsicherten „Club“ am Sonntag mit 2:1 (1:0). Dank des fünften Siegs im sechsten Spiel überholte die Mannschaft von Trainer Timo Schultz die Nürnberger auch in der Tabelle.