DFB : Sportgericht reduziert Geldstrafe für Hansa Rostock

Rostock Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat eine Geldstrafe für den Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock deutlich reduziert.

Das Sportgericht rechnete zudem eine Strafe von 10.000 Euro für ein „grob beleidigendes, herabwürdigendes und menschenverachtendes Banner“ während des Heimspiels gegen den SV Sandhausen am 17. Oktober in diesen Gesamtbetrag mit ein. Nach dem Tod eines jungen Polizisten hatten Hansa-Anhänger damals ein Plakat mit der Aufschrift „Einer weniger, ACAB!!!“ (sinngemäße Übersetzung: Alle Bullen sind Schweine) im Stadion gezeigt. Dieser Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt. „Dem Club kam hier auch zugute, dass er mehrere tatverdächtige Personen ermittelt hatte, was schon im Einzelrichterverfahren zu einer Strafreduzierung geführt hatte“, heißt es in der DFB-Mitteilung.