2. Liga : Später Ausgleich: Bielefeld rettet Punkt in Darmstadt

Später Ausgleich: Bielefeld rettet Punkt in Darmstadt

Darmstadt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den Sprung zurück auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Die Südhessen kamen gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1 (1:0) und sind mit 14 Punkten nun Vierter.

Vor 13.860 Zuschauern brachte Braydon Manu die Darmstädter in der 8. Minute in Führung, die Robin Hack in der vierten Minute der Nachspielzeit ausglich.