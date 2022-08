Hannover 96 : Sohn von Phil Collins wartet auf Liga-Debüt

Hannover Der Sohn des Pop-Stars Phil Collins wartet weiter auf seinen ersten Einsatz für die U19-Bundesliga-Mannschaft von Hannover 96.

Mittelfeldspieler Mathew Collins wurde vor kurzem verpflichtet und saß in den bisherigen zwei Spielen der Elf von Trainer und Ex-Profi Dirk Lottner auf der Bank. „Er spielt nicht bei uns, weil er einen prominenten Vater hat, sondern weil er bei der Sichtung in einigen Kriterien ganz besonders aufgefallen ist“, sagte 96-Talente-Chef Achim Sarstedt der „Neuen Presse“.

Sportdirektor Marcus Mann befand: „Er ist flink, fußballerisch gut. Körperlich muss er noch aufholen, dann kann er ein guter Fußballer werden.“ Vor dem Wechsel nach Hannover spielte der 17-Jährige für den FC Astoria Walldorf in der Pfalz.

Phil Collins - bekannt durch Songs wie „In the air tonight“, „Easy Lover“ und „Another day in paradise“ - ist siebenfacher Grammy-Preisträger und trat schon häufig in Hannover auf. Erst im März spielte er auf dem ehemaligen Expo-Gelände vor knapp 10.000 Fans.