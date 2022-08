2. Liga : Sieg in Nürnberg: HSV spielt sich auf Relegationsplatz

Sieg in Nürnberg: HSV spielt sich auf Relegationsplatz

Mario Vuskovic (M) jubelt über seinen Treffer zum 1:0 für den HSV in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Der Hamburger SV hat das Traditionsduell mit dem 1. FC Nürnberg gewonnen und sich vorerst auf den Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga gespielt.

Die Norddeutschen siegten im stimmungsvollen Flutlichtspiel beim „Club“ am Samstagabend mit 2:0 (1:0) und bescherten den Franken die dritte Saisonniederlage. Mario Vuskovic (37.) brachte die Gäste im Nord-Süd-Gipfel in Führung. Robert Glatzel (90.+2) drückte gemeinsam mit Ludovit Reis den Ball in der Nachspielzeit über die Linie.