2. Liga : Sieg gegen Kiel: Bochum kommt Klassenerhalt nahe

Silvere Ganvoula sorgte beim Bochumer Sieg gegen Kiel für die Entscheidung. Foto: Lars Baron/Getty Images Europe/Pool/dpa

Bochum Der VfL Bochum kommt dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga mit großen Schritten näher. Die Westfalen gewannen mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel und haben nach dem 0:0 in Karlsruhe und dem 3:0 in Heidenheim nach drei Geisterspielen nun sieben Punkte auf dem Konto.

In die Corona-Pause waren die Bochumer als 15. mit drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang gegangen, nun haben sie sich als Zehnter schon um sechs Punkte abgesetzt. Kiel bleibt trotz der ersten Geisterspiel-Niederlage Sechster.