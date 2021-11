2. Liga : Schon wieder Rostock: Regensburg verpasst Tabellenführung

John Verhoek (M) steuerte zwei Tore zum Rostocker Sieg in Regenburg bei. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg Der FC Hansa Rostock hat zehn Tage nach dem Elfmeter-Krimi im DFB-Pokal auch in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SSV Jahn Regensburg gewonnen.

Die Norddeutschen fügten dem Jahn beim 3:2 (1:1) am Samstag die erste Heimniederlage der Saison zu und verhinderten so die Tabellenführung der Hausherren. Sarpreet Singh (34.) und Charalambos Makridis (90.) trafen für den Jahn, John Verhoek (43./52.) und Hanno Behrens (49.) schossen für die Gäste ein und verschafften Rostock so Luft im Tabellen-Mittelfeld.