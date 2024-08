DFB-Pokal „Schlafwagen-Fußball“: Hannover-Manager nach Pokal-Aus sauer

In seiner dritten Saison bei Hannover 96 haben die Gesellschafter um den langjährigen Vereinsboss Martin Kind und den Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann den klaren Auftrag an Leitl formuliert, die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu schaffen. Nach dem verpassten Aufstieg im Frühjahr und einer schwachen Rückrunde 2023 stand der 46 Jahre alte Trainer schon einmal zur Diskussion. Beim Heimspiel gegen den HSV (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) stehen die 96er nun trotz eines ordentlichen Zweitliga-Starts mit vier Punkten aus zwei Spielen wieder unter Druck.