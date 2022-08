Hannover 96 : Schatzschneider kritisiert Stammverein: „Alle zurücktreten“

Hannover Club-Ikone Dieter Schatzschneider hat in der Posse um die inzwischen aufgehobene Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer den Stammverein von Fußball-Zweitligist Hannover 96 scharf kritisiert.

Mehrheitsgesellschafter Kind war zunächst durch den Stammverein als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH abberufen worden. Das Landgericht Hannover entschied jedoch in einem Eilrechtsverfahren am 9. August , dass Kind sein Amt wieder ausüben dürfe. Doch der Konflikt dürfte vor Gericht in einem Hauptverfahren in die nächste Runde gehen.