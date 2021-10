2. Liga : Schalkes Hoffnung auf den Wiederaufstieg: Terodde vor Rekord

Gelsenkirchen Er trifft und trifft. Nur noch ein Tor trennt Simon Terodde, um mit dem bisherigen Zweitliga-Rekordschützen Dieter Schatzschneider gleichzuziehen. Selbst die Nationalmannschaft wird ein Thema.

Binnen weniger Wochen ist Neuzugang Simon Terodde beim zuletzt leidgeprüften Revierclub zu einer Kultfigur aufgestiegen. Gelingt dem 33 Jahre alten Angreifer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen den FC Ingolstadt ein weiterer Treffer, ist ihm ein Ehrenplatz in den Zweitliga-Annalen sicher. Schließlich würde er mit dem bisherigen Rekordschützen Dieter Schatzschneider gleichziehen, der von 1978 bis 1987 153 mal für Hannover 96 und Fortuna Köln traf.

Der aktuelle Rekordhalter könnte den Verlust der über 34 Jahre alten Bestmarke verschmerzen. „Simon ist ein guter Junge“, sagte die 63 Jahre alte Vereinslegende von Hannover 96 in einem NDR-Interview. Schmunzelnd fügte er an: „Ich hoffe natürlich, dass Schalke aufsteigt. Nicht, dass er noch ein Jahr 2. Liga spielt, dann ist er bei 200 Toren. Das ist dann ein Rekord, der nie mehr zu knacken ist.“

Der einstige Schalker Mittelstürmer Klaus Fischer empfahl Terodde gar für die Nationalmannschaft. „Das müsste doch möglich sein. Bei der Euro in diesem Jahr haben acht Viertelfinalisten einen festen Mittelstürmer in ihrer Stammelf gehabt“, sagte der WM-Zweite von 1982 den „Ruhr Nachrichten“. Dass der Hochgelobte seine weitaus meisten Treffer in der 2. Liga erzielte und sich im Fußball-Oberhaus oft schwertat, sieht Fischer nicht als Hinderungsgrund: „Hätte Simon in der Bundesliga in einer Spitzenmannschaft gespielt, hätte er seine Tore gemacht, weil er gute Vorbereiter braucht.“