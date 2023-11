2. Liga Schalkes Geraerts mit harter Hand: „Werde nicht aufgeben“

Zudem wurde der Belgier in der Halbzeit sehr laut in der Kabine. „Das ist normal“, sagte er. Immerhin ist seine schnell mit 0:3 zurückliegende Mannschaft besser ins Spiel gekommen, erzielte drei Tore durch Marcin Kaminski, Tomas Kalas und Bryan Lasme, doch Düsseldorf konterte den 3:4-Anschlusstreffer, schlug noch einmal zurück zum 5:3-Sieg und sorgte damit erneut für großes Spektakel bei einem Samstagabendspiel in der Arena. Zuletzt hatte das Team dabei einen 0:3-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern in einen 4:3-Sieg gedreht.