2. Liga Schalke wie ausgewechselt: St. Pauli chancenlos

Für die Schalker war der dritte Heimsieg in Serie enorm wichtig. Nach dem 0:3 zuletzt nach indiskutabler Leistung in Magdeburg war die Stimmung in Gelsenkirchen gekippt. Am Montag hatte sich das Team in einer intensiven Aussprache intern die Meinung gesagt. Der unter Druck geratene Coach Karel Geraerts reagierte mit fünf Startelf-Wechseln und wurde belohnt: So engagiert und überlegen wie gegen St. Pauli trat sein Team lange nicht auf.