2. Liga Schalke verpflichtet Ex-Nationalspieler Younes

Gelsenkirchen · Amin Younes ist in seiner Karriere viel herumgekommen. In der kommenden Saison will er in der 2. Bundesliga für Furore sorgen.

05.06.2024 , 10:51 Uhr

Amin Younes spielt künftig für den FC Schalke 04. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der FC Schalke 04 hat den früheren deutschen Nationalspieler Amin Younes unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige war zuletzt vereinslos, hatte bei der zweiten Mannschaft der Gelsenkirchener mittrainiert und wird nun fester Bestandteil des Lizenzspielerkaders, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Sein Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2026. Younes spielte in seiner Karriere bislang unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Ajax Amsterdam, die SSC Neapel und Eintracht Frankfurt. 2022 wechselte er nach Saudi-Arabien. Für das deutsche A-Nationalteam machte Younes zwischen 2017 und 2021 acht Länderspiele und erzielte zwei Tore. © dpa-infocom, dpa:240605-99-282501/3

(dpa)