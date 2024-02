2. Liga Schalke verpflichtet Abwehrspieler Brandon Soppy

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Hamburg (0:2) und in Kaiserslautern (1:4) hofft der Coach auf einen Befreiungsschlag gegen die Gäste aus Braunschweig, die nach vier Siegen in Serie im Aufwind sind. „Der mentale Aspekt ist der wichtigste am Samstag. Wir dürfen keine Angst vor dem Druck haben, dürfen nicht in Panik verfallen und müssen nicht alles infrage stellen“, sagte Geraerts, dem bis auf Leo Greiml und Assan Quedraogo alle Profis zur Verfügung stehen.