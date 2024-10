2. Fußball-Bundesliga Schalke und Hertha BSC trennen sich 2:2

Vor 61.939 Zuschauern in der Schalker Arena erzielten Kenan Karaman in der 24. Minute und Tobias Mohr (33.) die Tore für die Gastgeber. Michaël Cuisance hatte die Hertha zunächst in Führung gebracht (9.). Der eingewechselte Smail Prevljak sorgte mit dem 2:2 (72./Foulelfmeter) für den Schlusspunkt. Die Hertha hat nun elf Punkte und damit drei mehr als Schalke.