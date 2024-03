2. Liga Schalke-Sportdirektor Wilmots: „Keine Trainerdiskussion“

Dem im Oktober 2023 eingestellten Geraerts ist es bisher nicht gelungen, den einstigen Bundesligisten aus der Gefahrenzone zu führen. Der Abstiegs-Relegationsplatz 16 liegt nur noch zwei Zähler entfernt. Dennoch verwies Wilmots auf positive Signale: „Ich habe zuletzt drei Spiele gesehen, in denen die Mannschaft Charakter gezeigt hat. Wir sind in Berlin zweimal zurückgekommen. Gegen St. Pauli und Paderborn war es von der Mentalität her sehr gut.“ Einen Verbleib von Geraerts bis zum Saisonende wollte der einstige Schalker Profi aber nicht garantieren: „Keiner hat eine Jobgarantie.“