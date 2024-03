2. Liga Schalke rettet einen Punkt in wildem Spiel gegen Paderborn

Aaron Zehnter (60.), David Kinsombi (78.) ebenfalls per Handelfmeter und Sebastian Klaas (86.) drehten das Spiel zugunsten von Paderborn, ehe in dem irren Spiel Keke Topp (90.+2) in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich für Schalke traf. Damit machte das Team von Trainer Lukas Kwasniok zwar einen Punkt auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz gut, verpasste es aber, mit dem HSV gleichzuziehen.