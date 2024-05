2. Liga Schalke lehnt Verschiebung des Osnabrück-Spiels ab

Diese Haltung hätten die Club-Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann auch der Deutsche Fußball Liga (DFL) in einem Schreiben am Mittwoch „erneut und unmissverständlich deutlich gemacht“, hieß es weiter. Insbesondere im Saisonendspurt, in dem sowohl Schalke als auch Schlusslicht Osnabrück noch um den Klassenverbleib kämpfen, „muss von Clubs und Ligaverband sichergestellt sein, dass der Wettbewerb fair und gleich gestaltet wird“.