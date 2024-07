2. Fußball-Bundesliga Schalke-Legende Abramczik skeptisch beim Thema Aufstieg

Mit Blick auf die kommende Saison in der zweiten Liga sagte Abramczik, dass ganz Schalke sich nach der Bundesliga sehne, aus der die Gelsenkirchener nach nur einer Saison im Sommer 2023 schon wieder abgestiegen waren. Angesichts der starken und namhaften Konkurrenz in der kommenden Spielzeit betonte der Ex-Profi aber auch: „Es wird viel schwerer, aufzusteigen, als in der vergangenen Runde. Ich traue der aktuellen Schalker Mannschaft den Aufstieg nicht zu.“